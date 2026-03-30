राजस्थान के किसानों के लिए ‘गुड न्यूज’, IAS आरती डोगरा ने शेयर किए भारत सरकार के ये आदेश

राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्रांति लाने वाली 'पीएम कुसुम योजना' के तहत प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हितधारकों के लिए केंद्र सरकार ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ऊर्जा सचिव और डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) साझा किया है।