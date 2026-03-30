Rajasthan Politics: ‘शास्त्रों’ की जंग में उलझी राजस्थान की सियासत, गहलोत के हर चैप्टर पर सरकार का पलटवार

Rajasthan Politics Shastra War: जयपुर: प्रदेश की सियासत पिछले एक सप्ताह से 'इंतजार शास्त्र', 'झूठ शास्त्र', 'कर्म शास्त्र' और 'हकीकत शास्त्र' जैसे शब्दों के इर्द-गिर्द घूम रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के लंबित प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार 'इंतजार शास्त्र' के चैप्टर जारी कर सरकार पर हमले कर रहे हैं। वहीं, सरकार भी इन आरोपों का तीखे पलटवार कर रही है।