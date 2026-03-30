राजस्थान की 10 सरकारी भर्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा, SOG की जांच में 44 अभ्यर्थी दोषी, इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) को प्राप्त करीब 170 परिवादों में से अब तक 27 की जांच पूरी हो चुकी है। इन जांचों में 44 अभ्यर्थियों को दोषी पाया गया है, जिन्होंने कथित रूप से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लिया। हालांकि, स्टॉफ की कमी के कारण शेष 143 परिवाद संबंधित थानों को जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जहां वे अभी लंबित हैं।