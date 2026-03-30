RTE Scam: जयपुर के स्कूल में बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना एडमिशन बच्ची के नाम पर डकारे सरकारी पैसे, प्रिंसिपल पर FIR दर्ज

धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब पिता ने अगले सत्र 2026-27 के लिए दोबारा आवेदन करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पोर्टल पर जानकारी भरी, सिस्टम ने यह दिखाया कि उनकी पुत्री पहले से ही संस्कार बाल विद्यालय में अध्ययनरत है। यह देखकर परिजन दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने उस स्कूल में कभी दाखिले की प्रक्रिया पूरी ही नहीं की थी और न ही कोई दस्तावेज भौतिक रूप से जमा कराए थे।