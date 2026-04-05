IMD Alert: राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, 7-8 अप्रेल के लिए तेज आंधी-बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बारिश हुई। इसके अलावा कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। इसके अलावा, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार, दो दिन पश्चिमी विक्षोभ के धीमा पड़ने से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं एक बार फिर 7-8 अप्रेल को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसकी वजह से एक बार फिर मौसम खराब हो सकता है।