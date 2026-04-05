‘आप’ नेताओं के आरोपों पर राघव चड्ढा का धुरंधर स्टाइल में जवाब… केजरीवाल की बोलती बंद..!

आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों पर राघव चड्ढा ने धुरंधर अंदाज में पलटवार किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर राघव चड्ढा ने कहा कि मेरे खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। एक जैसी भाषा और एक जैसे आरोप। पहले मुझे लगा कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए लेकिन फिर लगा कि एक झूठ को साै बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। राघव चड्ढा ने अपने बयान में कहा कि, “जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है। इसके बाद से पार्टी की तरफ से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
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