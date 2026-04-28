सिर्फ 5,000 किलोमीटर दूर है दूसरा ‘छोटा भारत’, जहां लोग बोलते हैं भोजपुरी और खाते हैं ढोल पुरी

Mauritius Travel Guide from India: क्या आपको पता है कि भारत से लगभग 5,000 किलोमीटर दूर एक और भारत है? पहली बार सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। हम बात कर रहे हैं मॉरीशस की, जिसे छोटा भारत भी कहा जाता है। यहां जाकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप किसी अनजान देश में आ गए हैं, क्योंकि यहां का माहौल और लोग आपको पूरी तरह घर जैसी फीलिंग देंगे। अगर आप इस बार घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मॉरीशस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आइए, जानते हैं कि आप यहां कैसे जा सकते हैं और ट्रिप प्लान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।