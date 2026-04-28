सिर्फ 5,000 किलोमीटर दूर है दूसरा ‘छोटा भारत’, जहां लोग बोलते हैं भोजपुरी और खाते हैं ढोल पुरी

Mauritius Travel Guide from India| image credit gemini
Mauritius Travel Guide from India: क्या आपको पता है कि भारत से लगभग 5,000 किलोमीटर दूर एक और भारत है? पहली बार सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। हम बात कर रहे हैं मॉरीशस की, जिसे छोटा भारत भी कहा जाता है। यहां जाकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप किसी अनजान देश में आ गए हैं, क्योंकि यहां का माहौल और लोग आपको पूरी तरह घर जैसी फीलिंग देंगे। अगर आप इस बार घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मॉरीशस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आइए, जानते हैं कि आप यहां कैसे जा सकते हैं और ट्रिप प्लान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
मॉरीशस की आधी से ज्यादा आबादी हिंदू है। इसके अलावा सबसे मजेदार बात यह है कि यहां के लोग आपस में भोजपुरी बोलते हैं, जिसे सुनकर आपको बिहार की याद आ जाएगी। साथ ही, यहां के खाने में दाल-चावल, सब्जी और पूरी-रोटी जैसी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा, अगर आप यहां का कोई मशहूर स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो ढोल पुरी जरूर चखें, जो खाने में आपको लगभग दाल-पूरी जैसा ही लगेगा।
यहां आपको सबसे बड़ा फर्क आपको अनुशासन में दिखेगा, क्योंकि यहां के लोग लाइन में लगना जानते हैं, सड़क पर कचरा नहीं फैलाते और सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी चलाते वक्त लोग हॉर्न बजाने से बचते हैं। यहां के लोग बहुत ही शांत और व्यवस्थित तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं।
यहां घूमने के लिए वैसे तो कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इनमें से एक है अंडरवाटर वॉटरफॉल यानी समुद्र के अंदर का झरना। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे समंदर में कोई जादू हो गया हो। इसके अलावा चामारेल (Chamarel) नाम की एक जगह है, जहां की मिट्टी में आपको सात अलग-अलग रंग एक साथ दिखेंगे।
मॉरीशस जाने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई से सीधी या कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाएंगी। मुंबई और दिल्ली से सीधी फ्लाइट्स ज्यादा आसान रहती हैं। भारत से मॉरीशस के लिए एकतरफा किराया 21,000 से 30,000 रुपये के बीच शुरू होता है, जबकि आने-जाने का किराया 42,000 रुपये से ऊपर जा सकता है। सितंबर का महीना मॉरीशस की यात्रा के लिए सबसे सस्ता माना जाता है।
यहां की करेंसी मॉरीशस रुपया (MUR) है। इसलिए यहां जाते समय अपने साथ थोड़े भारतीय रुपये या डॉलर रखें, जिन्हें वहां पहुंचकर आप लोकल करेंसी में बदल सकते हैं। आजकल डिजिटल पेमेंट की भी सुविधाएं हैं, पर साथ में थोड़ा कैश रखना सही होता है। इसके अलावा, आप एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सिम कार्ड ले सकते हैं ताकि आप इंटरनेट से जुड़े रहें।
भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए मॉरीशस की यात्रा काफी आसान है। भारतीय नागरिकों को पर्यटन के लिए मॉरीशस जाने के लिए पहले से कोई वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को आगमन पर (Visa on Arrival) 90 दिनों तक का वीजा मुफ्त मिलता है। लेकिन फिर भी यात्रा से पहले एक बार आधिकारिक वेबसाइट पर नए नियमों को जरूर देख लें ताकि कोई परेशानी न हो।
मई से दिसंबर के बीच का समय सबसे बढ़िया है, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत अच्छा होता है। न ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा बारिश, जिससे आप घूमने और एडवेंचर का पूरा मजा ले सकते हैं।
यहां जाते समय सनस्क्रीन, धूप का चश्मा और टोपी जरूर रखें, क्योंकि धूप तेज हो सकती है। इसके अलावा, एक यूनिवर्सल अडैप्टर और ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ रखें। घूमने के लिए आप कार रेंट पर ले सकते हैं या पब्लिक बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफी सुरक्षित है। पीने के लिए हमेशा बोतल वाला पानी ही पिएं।
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