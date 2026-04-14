क्या आप भी मसूरी की भीड़ से परेशान हैं? तो पास ही मौजूद इस ऑफबीट लोकेशन में बिताएं सुकून के पल



लेंडॉर की सबसे बड़ी खासियत यहां की शांति और यहां का लाजवाब खाना है। यहां की सड़कों पर टहलते हुए आपको पाइन के पेड़ों की ताजी खुशबू के साथ-साथ लैंडौर बेकहाउस (Landour Bakehouse) से आती ताजी ब्रेड और एप्पल पाई की महक दिल खुश कर देगी। वैसे तो लैंडौर की सड़कें चौड़ी नहीं हैं, लेकिन यहां पुरानी स्टाइल के पत्थर के घर और उनके चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पाइन के पेड़ एक ऐसा मंजर बनाते हैं जैसे आप किसी पुरानी क्लासिक फिल्म का हिस्सा बन गए हों। इसलिए यहां पैदल चलने का मजा ही कुछ और है। इसके साथ ही चार दुकान वाले इलाके में बैठकर अदरक वाली चाय और पैनकेक्स का आनंद लेना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने आप में एक थेरेपी जैसा है।

इसके अलावा, अगर आप कुदरत के और करीब जाना चाहते हैं, तो आप लाल टिब्बा भी जा सकते हैं। यह लैंडौर का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां से आपको दूर तक फैली हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई देती हैं। इसके अलावा, लैंडौर की सड़कों पर एक चक्कर लगाना जिसे गोल चक्कर (Lover's Lane) कहते हैं, अपने आप में खास है। साहित्य प्रेमियों के लिए कैम्ब्रिज बुक डिपो भी एक जरूरी जगह है।