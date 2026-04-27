आंख फड़कना: शुभ-अशुभ के संकेत होते हैं या है ये मेडिकल कंडीशन? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

Eye Twitching Causes: कभी न कभी आपने किसी बड़े को यह कहते जरूर सुना होगा कि आज मेरी आंख फड़क रही है, देखते हैं कुछ अच्छा होता है या बुरा। आपने यह सुनने के बाद शायद इसे अंधविश्वास समझ कर नजरअंदाज कर दिया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आंख का फड़कना सच में होता है। यह एक मेडिकल कंडीशन होने के साथ ही इसके धार्मिक महत्व भी माने जाते हैं। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि आंख का फड़कना कब शुभ होता है और कब अशुभ, साथ ही मेडिकल के हिसाब से यह क्यों होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।