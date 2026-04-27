फोन को बम की तरह फटने से बचाना है, तो कवर में रखी ये चीजें तुरंत निकाल फेंकें, वरना जान पर बन सकती है बात!

Is it safe to keep money in phone case: आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने के साथ ही मैसेज, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, पढ़ाई और बैंकिंग जैसे कई तरह के रोजाना की जरूरत के कामों को आसान कर दिया है। इसलिए लोग बाहर जाते समय पर्स ले जाना भले ही भूल जाएं, लेकिन मोबाइल ले जाना नहीं भूलते। ऐसे में मोबाइल ने जितनी लोगों की जिंदगी आसान कर दी है, उतना ही यह खतरनाक भी हो सकता है। इससे जुड़ी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। लेकिन हाल ही में मोबाइल फोन से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है यह वजह।