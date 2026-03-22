मोबाइल चार्जिंग के पास रखी पेट्रोल की बोतल में जोरदार धमाका, युवक 40 प्रतिशत झुलसा

दरअसल पेट्रोल बेहद संवेदनशील और ज्वलनशील पदार्थ है। यह सामान्य तापमान पर भी वाष्पित होकर उड़ता है। यदि बोतल का ढक्कन थोड़ा भी ढीला हो या लीकेज हो, तो पेट्रोल के कण हवा में फैल जाते हैं। मोबाइल चार्जिंग के दौरान बिजली का प्रवाह निरंतर होता रहता है। ऐसे में स्विच बोर्ड या चार्जर से निकलने वाली एक छोटी सी चिंगारी भी हवा में मौजूद पेट्रोल के कणों को तुरंत पकड़ लेती है। यही कारण है कि चार्जिंग पॉइंट के पास पेट्रोल रखना आत्मघाती साबित हुआ।