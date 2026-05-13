Rajasthan Crime: सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या, खाटूश्यामजी भाग गया पति, तीन दिन बाद बदबू आने पर हुआ खुलासा

कोटपूतली-बहरोड़। जिले के मांढण थाना क्षेत्र के महतावास गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कमरे का दरवाजा बंद कर ट्रेन से खाटूश्यामजी चला गया। तीन दिन बाद घर से बदबू आने पर घटना का खुलासा हुआ। गांव लौटते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।