13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Crime: सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या, खाटूश्यामजी भाग गया पति, तीन दिन बाद बदबू आने पर हुआ खुलासा

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के मांढण थाना क्षेत्र के महतावास गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कमरे का दरवाजा बंद कर ट्रेन से खाटूश्यामजी चला गया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

May 13, 2026

Husband Kills Wife With Axe

फोटो पत्रिका नेटवर्क

कोटपूतली-बहरोड़। जिले के मांढण थाना क्षेत्र के महतावास गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कमरे का दरवाजा बंद कर ट्रेन से खाटूश्यामजी चला गया। तीन दिन बाद घर से बदबू आने पर घटना का खुलासा हुआ। गांव लौटते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने 7 मई की रात को वारदात को अंजाम दिया। 10 मई को घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर बेड पर खून से लथपथ महिला का शव बरामद किया। शव का पोस्टमार्टम नीमराना सीएचसी में कराया गया। इसके बाद 12 मई को आरोपी के गांव लौटते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

मांढण थानाधिकारी किरण सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में महिला के पति कपिल सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

भाई ने दर्ज कराया हत्या का मामला

मृतका मोनिका (36) के भाई पवन सेन निवासी घीलोठ (नीमराना) ने 10 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। रिपोर्ट में बताया कि 30 नवंबर 2009 को उसकी दो बहनों मोनिका और भारती की शादी महतावास निवासी दो भाइयों कपिल और गजेंद्र से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर दोनों बहनों को परेशान किया जाता था। हालात बिगड़ने पर भारती 7-8 साल पहले पीहर आकर रहने लगी, जबकि मोनिका ससुराल में ही रह रही थी।

शराब का आदी था आरोपी

परिजनों के अनुसार कपिल शराब पीने का आदी था और आए दिन मोनिका के साथ मारपीट करता था। इससे परेशान होकर मोनिका अपनी दो बेटियों के साथ हरियाणा के कापड़ीवास (रेवाड़ी) में रहने लगी थी और फैक्ट्री में काम करती थी। वह कभी-कभी पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए गांव आती थी।

शादी में आई थी गांव, रात में की हत्या

पुलिस ने बताया कि 6 मई को गांव में एक शादी समारोह में कामकाज के लिए मोनिका ससुराल आई थी। 7 मई की रात कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह अपने घर पर ही रुक गई। देर रात आरोपी ने कुल्हाड़ी से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शक से बचने के लिए वह घर बंद कर खाटूश्यामजी चला गया।

ये भी पढ़ें

Tonk Road Accident : काल बनकर दौड़ा ट्रक, टक्कर से बाइक सवार दंपती की दर्दनाक मौत
टोंक
tonk niwai road accident couple death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 May 2026 05:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Crime: सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या, खाटूश्यामजी भाग गया पति, तीन दिन बाद बदबू आने पर हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर, नीमराणा व भिवाड़ी के 37 औद्योगिक जोन में चलेंगी ई-बसें, कॉरिडोर भी बनेंगे

E-Bus Corridor
अलवर

Weather Update: राजस्थान में मौसम ने अचानक मारी पलटी, 16 जिलों में आंधी-बारिश का डबल अलर्ट

Chhattisgarh Rain Alert
अलवर

Alwar News: इंसानियत शर्मसार, 80 फीट गहरे सूखे कुएं में मिली नवजात बच्ची

Newborn baby girl found in a dry well in tijara alwar
अलवर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफाई कर्मियों की हड़ताल, वेतन और 12 घंटे की ड्यूटी को लेकर फूटा गुस्सा

alwar
अलवर

‘अमृतं जलम्’ का शंखनाद: अलवर के ऐतिहासिक हाथी कुंड की बदली सूरत, गीतों और जयकारों के बीच हुआ श्रमदान

alwar
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.