भीड़-भाड़ से हो गए हैं बोर? तो बजट में इस ‘हिडन जेम’ का करें ट्रिप प्लान, यहां न शोर है, न भागदौड़!

Ziro Valley Travel Guide: समर वेकेशन ट्रिप प्लान कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं? तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए है। आज की इस स्टोरी में हम अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिल स्टेशन चारों तरफ से हरे-भरे खेतों, देवदार के ऊंचे पेड़ों और बांस के जंगलों से घिरा हुआ है। यहां की सबसे खास बात है यहां की अपातानी जनजाति, जिनकी सादगी और खेती करने का अनूठा तरीका इसे दुनिया में मशहूर बनाता है। ऐसे में अगर आप भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत और सुंदर जगह की तलाश में हैं, तो जीरो वैली आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आइए, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।