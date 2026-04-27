UPI वाले सावधान! अगर 90 दिनों तक ATM इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है लाखों का नुकसान

Debit Card 90 Days Rule: जब से ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आया है, तब से लोगों ने ATM का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा कम कर दिया है। UPI के आने से पहले लोग घंटों ATM के बाहर खड़े होकर पैसे निकालते थे, वहीं अब ये कार्ड घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं क्योंकि सारा काम फोन से हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से होने वाले फायदों के बारे में बताया जा रहा है। वीडियो में बताया गया है कि अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इससे आपके परिवार को बुरे वक्त में कितना नुकसान हो सकता है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।