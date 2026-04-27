हाथ में मंगलसूत्र पहनना सही या गलत? ज्योतिष के अनुसार जानें इसके सही नियम



एस्ट्रोलॉजर निकेत श्रीवास्तव के अनुसार, मंगलसूत्र सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि सुहागन के सोलह श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में इसे पति के लिए लंबी उम्र, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पहले इसे सिर्फ गले में पहना जाता था, लेकिन आज फैशन के साथ तालमेल बिठाते हुए महिलाएं इसे हाथों में भी पहन रही हैं। इसे हाथ में देखने के बाद अक्सर कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या यह सही है। इसका जवाब है हां।

हालांकि, हिंदू धर्म और परंपराओं में मंगलसूत्र को गले में पहनना ही सबसे पवित्र और पारंपरिक तरीका माना गया है, क्योंकि यह शादी की पवित्रता का प्रमाण है। लेकिन ज्योतिष के नजरिए से हाथ में इसे पहनना कोई अपशगुन नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा है, तो आप इसे अपनी पसंद के अनुसार पहन सकती हैं।