Jewellers fraud: पीतल की अंगूठी थमाकर ज्वेलर्स से सोने का मंगलसूत्र ले उड़े 2 युवक, CCTV में कैद हुई करतूत

प्रतापपुर। सूरजुपर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में दिनदहाड़े 2 युवक ज्वेलर्स दुकान से मंगलसूत्र की ठगी (Jewellers fraud) कर फरार हो गए। उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल आरोपी अपने साथ पीतल की अंगूठी लेकर पहुंचे थे, जिसे सोने का होना कहकर उन्होंने ज्वेलर्स को थमाया और उसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने कीमत बताई तो उन्होंने एक मंगलसूत्र दिखाने कहा। मंगलसूत्र की कीमत पूछकर उन्होंने कहा कि अंगूठी की कीमत के बदले इसे दे दें। वे बाकी के बचे 2 हजार रुपए समायोजित कर देंगे। इसी बीच दोनों वहां से फरार हो गए। जांच में आरोपियों द्वारा ज्वेलर्स को दी गई अंगूठी पीतल की निकली। रिपोर्ट पर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।