तेज धूप और गर्मी का तोड़ है ये गोंद कतीरा! आज ही घर पर बनाएं ये 5 मजेदार रेसिपी

Gond Katira Summer Drinks Recipe: गर्मी का मौसम आते ही लोग हेल्दी और फिट रहने के साथ ही शरीर को अंदर से ठंडा रखने और लू से बचने के लिए तरह-तरह के शेक और समर स्पेशल ड्रिंक्स बनाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस समर सीजन में कुछ टेस्टी सा पीने का सोच रहे हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज की इस स्टोरी में हम समर स्पेशल पांच ड्रिंक रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप गर्मी के लिए फायदेमंद और नेचुरल कूलेंट कहे जाने वाले गोंद कतीरा का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप ये समर स्पेशल ड्रिंक्स कैसे बना सकते हैं।