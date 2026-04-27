Snake with Legs : “पैर वाला सांप” देखिए, 10 करोड़ वर्ष पुराना रहस्य खुला! वैज्ञानिक भी हैरान

Snake with Legs : सांपों की दुनिया में दिलचस्पी है तो ये जानकारी आपके लिए है। अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है कि सांपों के पैर होते हैं या नहीं? इसका जवाब अर्जेंटीना और अल्बर्टा विश्वविद्यालय (University of Alberta) के पुराजीविज्ञानी (Paleontologists) ने खोज निकाला है। इन्हें एक 10 करोड़ वर्ष पुराना सांप का जीवाश्म मिला है। जिसके जरिए पता चलता है कि सांपों के पैर होते थे। ये बात वाकई हमें भी चौंका रही है।