सावन में काशी विश्वनाथ धाम में महाकुंभ स्तर की होगी सुरक्षा, पैरामिलिट्री और एटीएस की होगी तैनाती, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

Shree Kashi Vishwanath Temple in Varanasi : वाराणसी में सावन में श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाकुंभ जैसी अभेद सुरक्षा रहेगी। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने तैयारी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल और एटीएस की भी तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटा जा सके। इसके साथ ही धाम के कोने-कोने पर सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि सावन में किसी भी प्रकार से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं रहेगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े।