Kashi Vishwanath Temple: भक्तों की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की नई पहल, शुरू हुआ एआई आधारित चैटबॉट

फोटो सोर्स ऑफिसल काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट
Kashi Vishwanath Temple: विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर न्यास ने एक नई डिजिटल पहल की है। अब भक्तों की मदद के लिए एक आधुनिक AI आधारित चैटबॉट शुरू किया गया है। जिससे मंदिर से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
Kashi Vishwanath Temple: काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास (SKVT) ने देश-दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक स्मार्ट चैटबॉट लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य यह है कि भक्तों को मंदिर से जुड़ी जरूरी जानकारियों और सेवाओं के लिए भटकना न पड़े। और सब कुछ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके।
यह चैटबॉट मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल माध्यमों पर सक्रिय है। इसके जरिए श्रद्धालु सुगम दर्शन, मंगला आरती और अन्य विशेष आरतियों से जुड़ी बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे भक्तों को लंबी कतारों और अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। इसके अलावा, बाबा का प्रसाद घर तक मंगवाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को भी यह चैटबॉट सही दिशा-निर्देश देगा। प्रसाद ऑर्डर करने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। मंदिर खुलने-बंद होने का समय, विभिन्न पूजाओं और अनुष्ठानों की जानकारी भी यह सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध कराएगी। जिससे यात्रा की योजना बनाना सरल होगा।
वाराणसी आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए न्यास के अतिथि गृहों की जानकारी और बुकिंग सहायता भी इस चैटबॉट के माध्यम से मिल सकेगी। इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने की चिंता कम होगी।
खास बात यह है कि यह चैटबॉट बहुभाषी है। हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में संवाद करने की क्षमता के कारण देश-विदेश के भक्त अपनी पसंदीदा भाषा में जानकारी ले सकेंगे।
मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण ने कहा कि काशी में अब परंपरा और तकनीक का सुंदर मेल देखने को मिल रहा है। यह नई व्यवस्था भक्तों और मंदिर प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करेगी, खासकर त्योहारों और भीड़ के समय। श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ लेने के लिए न्यास की आधिकारिक वेबसाइट skvt.org पर जाकर होमपेज पर मौजूद चैट आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यह कदम भक्तों को एक सहज और आधुनिक डिजिटल अनुभव देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा
