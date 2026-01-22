Kashi Vishwanath Temple: भक्तों की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की नई पहल, शुरू हुआ एआई आधारित चैटबॉट

यह चैटबॉट मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल माध्यमों पर सक्रिय है। इसके जरिए श्रद्धालु सुगम दर्शन, मंगला आरती और अन्य विशेष आरतियों से जुड़ी बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे भक्तों को लंबी कतारों और अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। इसके अलावा, बाबा का प्रसाद घर तक मंगवाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को भी यह चैटबॉट सही दिशा-निर्देश देगा। प्रसाद ऑर्डर करने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। मंदिर खुलने-बंद होने का समय, विभिन्न पूजाओं और अनुष्ठानों की जानकारी भी यह सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध कराएगी। जिससे यात्रा की योजना बनाना सरल होगा।