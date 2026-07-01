काशी में बेवफा बादल, दो दिन से छाए-मंडराए लेकिन बरसे नहीं, जानें कब मिलेगी गर्मी से राहत

काशी में पिछले दो दिनों से बादलों ने डेरा डाल रखा है, लेकिन मंगलवार को भी बारिश नहीं होने से गर्मी और उमस से लोग परेशान दिखे। हालांकि, मौसम विभाग की मानें तो बुधवार को दिन या रात में मानसून दस्तक दे सकता है और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग विभाग ने मानसून मैप जारी करते हुए बताया है कि सोनभद्र के रास्ते मानसून काशी पहुंच रहा है। हालांकि, मंगलवार को पूरे दिन बादल मंडराते रहे। इस दौरान काशी का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। इस दौरान पुरवा हवा भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी।