लखनऊ समेत यूपी में मानसून की एंट्री तय, 26 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अंबेडकर नगर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आगमन के दौरान वज्रपात की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में किसानों, पशुपालकों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।