गोरखपुर में भाजपा पार्षद के बेटे की सरेआम गुंडई, सादे कपड़ों में जा रहे सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर कर पीटा

SP सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि मुख्य आरोपी भोंदू सिंह शाहपुर वार्ड नंबर 43 की भाजपा पार्षद ज्ञानती देवी का बेटा है। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर टोनी अहमद निवासी खरैया पोखरा, अंशु साहनी, आशीष कुमार निवासी आवास विकास कालोनी और डब्लू गौड़ निवासी शाहपुर पानी की टंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा पार्षद के बेटे भोंदू सिंह की तलाश चल रही है। एसपी सिटी ने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया। फरार आरोपी पार्षद पुत्र भोंदू सिंह की तलाश चल रही है।