लखनऊ अग्निकांड : कितना तैयार है गोरखपुर, कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा पर सवाल

Gorakhpu Coaching Center Fire Safety: दिल्ली के होटल में लगी भयंकर आग और हुई मौतों के बाद अब लखनऊ में सोमवार को एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 15 छात्रों की मौत और दर्जनों के घायल होने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में संचालित सैकड़ों कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है?