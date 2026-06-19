गोरखपुर में हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने पर माहौल गर्म; पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, प्रशासन ने फिर से स्थापित कराई प्रतिमा

गोरखपुर में गुरुवार की रात पिपराइच क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया, जब बरईपुर गांव के मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़कर खेत में फेंक दिया गया। आरोप है कि प्रतिमा के अंगवस्त्र भी जला दिए गए। शुक्रवार सुबह जब मूर्ति तोड़े जाने की जानकारी मिली तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और गांव में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। हनुमान जी की मूर्ति तोड़े जाने की खबर मिलने पर SO पिपराइच ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की।