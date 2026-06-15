गोरखपुर में चोरी करने वाले ‘सलवार सूट’ गैंग का पर्दाफाश, गैंग लीडर की मां निकली मास्टरमाइंड

गैंग का सरगना अपने बाल भी लड़कियों की तरह बढ़ाए थे। जो चेहर पर हमेशा बिखरा रहता था। चुनरी के अंदर देखने पर वह लड़कियों की तरह ही नजर आता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस ने अरवाज की मां को भी अभियुक्त बनाया है।चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए राशिद खान ई-रिक्शा से चोरी वाले स्थान तक आरोपियों को पहुंचाता था। इसके बाद चोरी का माल लाद कर आसानी से चलते बनते थे। अरवाज और रियासत उर्फ इमरान मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे।