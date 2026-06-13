13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सीएम योगी का बड़ा बयान : चाचा-भतीजे की जोड़ी जनता के हक पर डकैती डालती थी, ग्रेटर GIDA बनेगा दक्षिणांचल

CM Yogi in Gorakhpur: सीएम योगी आदित्यनाथ तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, यहां दक्षिणांचल में जनसभा को संबोधित करने के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहां सीएम ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी एवं ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के समाधि मंदिर में दर्शन पूजन किया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jun 13, 2026

Up news, cm yogi news

सीएम योगी ने किया करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण (सोर्स: X)

सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर के दक्षिणांचल में पहुंचे, इस दौरान वर्षों से उपेक्षित पड़े जिले के दक्षिणांचल क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाने का ऐलान किए। सीएम बोले अब यहां ग्रेटर गीडा बनेगा। बता दें कि NOIDA की तर्ज पर पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने गोरखपुर में GIDA की आधारशिला रखी थी। इनकी मौत के बाद GIDA भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाता रहा।

सीएम बनने के बाद हजारों करोड़ की कार्ययोजनाओं का शिलान्यास

सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद GIDA में औद्योगिक विकास भी रफ्तार पकड़ ली, अब दक्षिणांचल के बड़ी आबादी को रोजगार देने के लिए इस क्षेत्र को इंडस्ट्रियल बनाने की मुहिम शुरू हो गई।

सीएम योगी ने चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र को 300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दिया। इनमें 319 परियोजनाएं हें। महुआपार के गांधी इंटर कालेज में आयोजित कार्यक्रम में 152.21 करोड़ की लागत से तैयार 122 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 143.25 कराड़ की लागत से बनने वाली 197 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

बड़ी कंपनियों से मिल रहे हैं बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव

जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दक्षिणांचल अब ग्रेटर गीडा बनेगा। सरकार के प्रयासों से बड़ी बड़ी कंपनियां यहां हजारों करोड़ के निवेश करने के लिए तैयार बैठी हैं। यहां सीमेंट की फैक्ट्री लगने जा रही है। एक पावर प्लांट, एक आधुनिक पेंट और अत्याधुनिक डिस्टिलरी भी लगने जा रही है। जिसमें दवा भी बनेगी। भारी पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं।

अखिलेश और शिवपाल पर गंभीर आरोप

CM योगी ने कहा कि यह 2017 के पहले संभव नहीं था। तब तो चाचा भतीजे की जोड़ी आपके हक पर डकैती डाल देती थी। होनहार नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी। वो बाहर जाते थे तो उन्हें चिल्लूपार, मऊ, आजमगढ़ के नाम पर नौकरी नहीं देते थे। योग्य भी है और यूपी का नाम सुनते थे तो कहते थे कि जाओ। यूपी का साया न पड़ने पाए।

केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की विभीषिका में विलीन हो जाते हैं। सड़कें टूट जाती हैं। आज बाढ़ से प्रभावित कई गांवों का जीर्णोद्धार होगा। चिल्लूपार व बांसगांव का जितना विकास 9 वर्षों में हुआ, वह अदभुत है। 12 सालों में ब्लाक मुख्यालय से जुड़ी हर सड़क बनी है। प्रदेश में भयमुक्त वातावरण स्थापित किया गया है।

Six Months UP BJP Chief: पंकज चौधरी के छह माह पूरे, टीम गठन और पूर्वांचल समीकरणों पर बढ़ी राजनीतिक चर्चा

ये भी पढ़ें
छह माह बाद भी अधूरी टीम: संगठन विस्तार और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की चुनौती (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Jun 2026 10:27 pm

Published on:

13 Jun 2026 10:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीएम योगी का बड़ा बयान : चाचा-भतीजे की जोड़ी जनता के हक पर डकैती डालती थी, ग्रेटर GIDA बनेगा दक्षिणांचल

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर का रामगढ़ ताल बनता जा रहा है सुसाइड प्वाइंट: ताल में कूदी लड़की, अस्पताल में हुई मौत

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

मां के ब्रह्मभोज में छोटे भाई की हत्या, गोरखपुर में बड़े भाई ने खर्च को लेकर हुए विवाद में मारी गोली

gorakhpur murder case, गोरखपुर हत्या मामला, भाई ने भाई को मारी गोली, पिपराइच थाना घटना, मां की तेरहवीं पर हत्या
गोरखपुर

गोरखपुर में प्रेमी ने रात में नाबालिग प्रेमिका को मिलने बुलाकर ज्यादती की, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस

Gorakhpur news: up news
गोरखपुर

Gorakhpur News: संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं आए 9 अफसर, कमिश्नर ने दिया वेतन रोकने का आदेश

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

गोरखपुर: बेटे को जन्म देने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने CHC पर काटा हंगामा, पुलिस ने नर्स को हिरासत में लिया

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.