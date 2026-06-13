सीएम योगी का बड़ा बयान : चाचा-भतीजे की जोड़ी जनता के हक पर डकैती डालती थी, ग्रेटर GIDA बनेगा दक्षिणांचल

सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर के दक्षिणांचल में पहुंचे, इस दौरान वर्षों से उपेक्षित पड़े जिले के दक्षिणांचल क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाने का ऐलान किए। सीएम बोले अब यहां ग्रेटर गीडा बनेगा। बता दें कि NOIDA की तर्ज पर पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने गोरखपुर में GIDA की आधारशिला रखी थी। इनकी मौत के बाद GIDA भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाता रहा।