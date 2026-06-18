शादी न होने से नाराज बेटे ने पिता को काट डाला, एक के बाद एक कर कुल्हाड़ी से किया कई वार

बुधवार को रोजाना की तरह गोलू और उसके पिता खाना खाकर सो रहे थे। ब्रम्हदेव घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। रात में गोलू ने अचानक कुल्हाड़ी से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में ब्रम्हदेव की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी गोलू घर की छत पर चढ़ गया और चिल्लाते हुए बोला कि उसने अपने पिता को मार डाला है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।