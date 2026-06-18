18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी की पहड़िया मंडी में दो पक्षों में मारपीट, गाजीपुर के हिस्ट्रीशीटर ने की फायरिंग, 5 हजार के लेनदेन का विवाद

Firing in pahariya mandi in varanasi। Varanasi crime news। Varanasi news: बुधवार की देर रात 2 बजे के आसपास महज 5 हजार रुपए के लेनदेन के विवाद में लालपुर पांडेयपुर थाना स्थित पहड़िया मंडी में दो पक्ष में जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jun 18, 2026

crime news

सांकेतिक तस्वीर

Firing in Varanasi : वाराणसी के पांडेपुर लालपुर थाना क्षेत्र स्थित पहड़िया मंडी में देर रात फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच पहले पैसे के लेनदेन को लेकर मारपीट हुई। उसके बाद गाजीपुर के रहने वाले एक हिस्ट्रीशीटर ने अवैध असलहे से हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। वहीं, फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही असलहे को कब्जे में लेकर आगे की पड़ताल में जुटी हुई है।

5 हजार के लेनदेन में फायरिंग

जानकारी के मुताबिक, बुधवार की देर रात 2 बजे के आसपास महज 5 हजार रुपए के लेनदेन के विवाद में लालपुर पांडेयपुर थाना स्थित पहड़िया मंडी में दो पक्ष में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है की पहड़िया के रहने वाले अंशुमान सिंह उर्फ सानू और पहड़िया मंडी के रहने वाले अवनीश गौतम के बीच कई दिनों से पैसे को लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि इस विवाद को खत्म करने के लिए गाजीपुर के हिस्ट्रीशीटर अंगद यादव और उसके साथ ही शैलेंद्र को एक पक्ष ने बुला लिया। इसी दौरान देर रात दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई।

बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष को डराने की नीयत से हिस्ट्रीशीटर अंगद यादव ने असलहा निकालकर हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद पहड़िया मंडी में दहशत का माहौल कायम हो गया। गोली चलते ही अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद आरोपी पक्ष मंडी से भागने लगा। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने हिस्ट्रीशीटर अंगद यादव को पकड़ लिया। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट कर अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए।

क्या बोली पुलिस

वहीं, स्थानीय लोगों ने पूरे घटना की जानकारी लालपुर पांडेयपुर थाना को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अंगद को हिरासत में ले लिया। वहीं, अवैध असलहे को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मौके से एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है कि देर रात पहड़िया मंडी में दो गुटों के बीच झड़प की जानकारी होने के बाद मौके पर पुलिस बल को भेजा गया था। इस दौरान अंगद यादव नामक एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि अंगद ने डराने की नीयत से हवाई फायरिंग की थी। वहीं, घटनास्थल से एक पिस्टल और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया से हथियार तस्करी, एक के बाद एक वाराणसी पुलिस ने जोड़ी कड़ी, असलहे संग 7 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Arms suppliers arrested

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jun 2026 08:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी की पहड़िया मंडी में दो पक्षों में मारपीट, गाजीपुर के हिस्ट्रीशीटर ने की फायरिंग, 5 हजार के लेनदेन का विवाद

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गंज शहिदा मस्जिद को लेकर गहराया विवाद, मुस्लिम पक्ष बोला- काशी रेलवे स्टेशन से पहले हुआ निर्माण

Kashi railway station development work
वाराणसी

मंदिरों का रुके सरकारीकरण, बड़े मंदिर छोटे मंदिरों की करें मदद, राम मंदिर विवाद के बीच काशी विद्वत परिषद की मांग

Kashi vidvat parishad
वाराणसी

Varanasi Crime: ‘घर में लगातार हो रही मौतों से डर गया था, इसलिए मार डाला’, आरोपी का कबूलनामा, बोला- राजन जादू-टोना करता था

Varanasi news
वाराणसी

सोशल मीडिया से हथियार तस्करी, एक के बाद एक वाराणसी पुलिस ने जोड़ी कड़ी, असलहे संग 7 गिरफ्तार

Arms suppliers arrested
वाराणसी

वाराणसी में अजगैब शहीद मस्जिद के बाद गंज शहिदा मस्जिद की बारी, गिराने के लिए नोटिस चस्पा

Kashi railway station
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.