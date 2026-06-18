वाराणसी की पहड़िया मंडी में दो पक्षों में मारपीट, गाजीपुर के हिस्ट्रीशीटर ने की फायरिंग, 5 हजार के लेनदेन का विवाद

वहीं, स्थानीय लोगों ने पूरे घटना की जानकारी लालपुर पांडेयपुर थाना को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अंगद को हिरासत में ले लिया। वहीं, अवैध असलहे को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मौके से एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है कि देर रात पहड़िया मंडी में दो गुटों के बीच झड़प की जानकारी होने के बाद मौके पर पुलिस बल को भेजा गया था। इस दौरान अंगद यादव नामक एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि अंगद ने डराने की नीयत से हवाई फायरिंग की थी। वहीं, घटनास्थल से एक पिस्टल और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।