गोरखपुर में 4 बच्चे राप्ती नदी में डूबे, सर्च ऑपरेशन में जुटी NDRF और पुलिस

बताया जा रहा है कि बच्चे नदी में नहाने के दौरान अचानक गहरे पानी में चले गए, जिससे यह हादसा हो गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक का माहौल है।प्रशासन का कहना है कि बच्चों की तलाश लगातार जारी है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि नदी-तालाब में नहाते समय सावधानी बरतें और बच्चों को अकेले पानी के पास न जाने दें।