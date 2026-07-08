यूपी ATS की टीम की गोरखपुर में छापेमारी, विशाखापत्तनम से जुड़ा है मामला…मुहल्ले में हड़कंप

ऐश्प्रा प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर अंकित सिंह ने कैंट पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 3 जून को गौतम सिंह नामक व्यक्ति ने उनके शोरूम से 8.24 लाख रुपये के सोने के आभूषण खरीदे थे। अगले दिन उसके एक सहयोगी ने 9.59 लाख रुपये के आभूषण खरीदे। दोनों खरीदारी का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। बाद में मुंबई में दर्ज साइबर ठगी के मुकदमे की जांच के दौरान साइबर सेल ने शोरूम प्रबंधन को बताया कि इन खरीदारी में इस्तेमाल की गई रकम साइबर अपराध से जुड़ी है।