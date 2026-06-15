‘जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है’, राम जन्मभूमि दान मामले में SIT गठन पर भड़के सपा सांसद रामजीलाल सुमन

वहीं पर सांसद अवधेश प्रसाद ने मंदिर के पैसों में हुई कथित गड़बड़ी पर बहुत कुछ कहा। उन्होंने इसकी तुलना करते हुए कहा कि अवधेश प्रसाद ने कहा कि एक आम डकैत सिर्फ एक या दो घरों को लूटता है, लेकिन राम मंदिर के पैसे में जो हेरफेर हुआ है, वह बिल्कुल अलग है। यह सीधे तौर पर उन करोड़ों सनातनियों और रामभक्तों के भरोसे को लूटना है, जो देश-विदेश से आकर अपनी कमाई का हिस्सा मंदिर में दान करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती बताया है।