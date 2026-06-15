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‘बिहार ने नकारा, बंगाल में जगह नहीं, अब यूपी में भविष्य तलाश रहे ओवैसी’ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कसा तंज

Owaisi Latest News: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में राजनीतिक जमीन तलाशने वाला बताया और बंगाल व दिल्ली के परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। जानें पूरा मामला...

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Pratiksha Gupta

Jun 15, 2026

Owaisi Uttar Pradesh politics, BJP vs AIMIM

दिनेश शर्मा का विपक्ष पर करारा हमला | फोटो सोर्स- patrika.com

Abhishek Banerjee Controversy: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने के लिए लगातार रंग बदल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और दिल्ली की राजनीति में चल रहे परिवारवाद पर भी खुलकर बात की।

असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना

सांसद दिनेश शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी के बयानों और उनकी राजनीति करने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ नेता पहले खुद धर्म के नाम पर बातें करते हैं और जब दूसरे लोग ऐसा करते हैं, तो वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
ओवैसी के बदलते बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाने के लिए अलग-अलग तरह से अपना रुख बदलते रहेंगे। वे कभी लोगों को आतंकवादी कहते हैं, तो कभी भारतीयों के सम्मान की बात करने लगते हैं। यही नहीं, कभी-कभी तो वह भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों का भी जिक्र करने लगते हैं।
उन्होंने आगे सवाल उठाया कि ओवैसी आखिर यूपी को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? बिहार की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है, बंगाल में उनकी कोई मौजूदगी नहीं है और असम में उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। अब वह हर जगह से हारकर उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।

बंगाल में 'भतीजा' और दिल्ली में 'बेटा' केंद्रित राजनीति का होगा अंत

NDA की बढ़ती लोकप्रियता का जिक्र करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के कामकाज से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने राजनीति में हावी परिवारवाद पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 'भतीजे' वाली राजनीति और परिवारवाद के खिलाफ जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है।
वहीं दूसरी तरफ, दिल्ली का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ किया कि अब वहां भी लोग 'बेटे' केंद्रित राजनीति के प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो भी दल या नेता भाजपा या एनडीए के सिद्धांतों और महिला सशक्तिकरण की नीतियों का समर्थन करना चाहता है, उसका स्वागत है।

अभिषेक बनर्जी के पत्र पर बोले- 'विपक्ष राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक'

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे गए पत्र के मामले पर भी दिनेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल चर्चा में बने रहने के लिए बिना किसी आधार के आरोप लगा रहा है। अगर वे अपने दावों को साबित नहीं कर पाते हैं, तो यह साफ हो जाएगा कि वे अब राजनीति में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। विपक्ष का पतन पहले ही शुरू हो चुका था और अब उनकी गिरावट का दौर आ गया है।

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Updated on:

15 Jun 2026 01:59 pm

Published on:

15 Jun 2026 01:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘बिहार ने नकारा, बंगाल में जगह नहीं, अब यूपी में भविष्य तलाश रहे ओवैसी’ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कसा तंज

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