‘बिहार ने नकारा, बंगाल में जगह नहीं, अब यूपी में भविष्य तलाश रहे ओवैसी’ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कसा तंज

सांसद दिनेश शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी के बयानों और उनकी राजनीति करने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ नेता पहले खुद धर्म के नाम पर बातें करते हैं और जब दूसरे लोग ऐसा करते हैं, तो वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।

ओवैसी के बदलते बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाने के लिए अलग-अलग तरह से अपना रुख बदलते रहेंगे। वे कभी लोगों को आतंकवादी कहते हैं, तो कभी भारतीयों के सम्मान की बात करने लगते हैं। यही नहीं, कभी-कभी तो वह भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों का भी जिक्र करने लगते हैं।

उन्होंने आगे सवाल उठाया कि ओवैसी आखिर यूपी को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? बिहार की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है, बंगाल में उनकी कोई मौजूदगी नहीं है और असम में उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। अब वह हर जगह से हारकर उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।