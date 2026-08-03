लखनऊ के पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी, भगवान के 9 चांदी के मुकुट और 3 छत्र ले उड़े चोर

घटना का खुलासा शनिवार 3 अगस्त की सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुआ जब मंदिर के पुजारी दिनेश कुमार दीक्षित पूजा-पाठ के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर के चैनल पर लगे तीनों ताले टूटे हुए थे और नीचे पड़े थे। किसी अनहोनी की आशंका से जब वह अंदर गए तो शटर भी थोड़ा उठा हुआ था। गर्भगृह में जाने पर उन्होंने देखा कि भगवान गणेश, राम, लक्ष्मण, माता सीता और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्तियों से चांदी के सभी मुकुट और छत्र गायब थे। पंचमुखी हनुमान जी के पांचों सिर पर लगे मुकुट भी चोर ले उड़े।