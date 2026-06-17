समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत? रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी चिट्ठी, ओपी राजभर ने दिए बड़े संकेत

Samajwadi Party News: उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सुभासपा के प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक ऐसा दावा किया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी (सपा) बहुत जल्द बिखरने वाली है और इसमें एक बड़ी टूट होने जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट शेयर कर सीधे तौर पर दावा किया है कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें एक चिट्ठी सौंपी है।