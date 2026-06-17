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समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत? रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी चिट्ठी, ओपी राजभर ने दिए बड़े संकेत

UP Politics News: ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है- 'पूरी सपा भाजपा में आने को तैयार'। साथ ही समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट के संकेत भी दिए है। वहीं राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। जानें पूरी खबर...

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लखनऊ

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Pratiksha Gupta

Jun 17, 2026

Samajwadi Party Split, UP Politics News, Akhilesh Yadav News

ओपी राजभर का बड़ा बयान- समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट के संकेत | फोटो सोर्स- patrika.com

Samajwadi Party News: उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सुभासपा के प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक ऐसा दावा किया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी (सपा) बहुत जल्द बिखरने वाली है और इसमें एक बड़ी टूट होने जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट शेयर कर सीधे तौर पर दावा किया है कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें एक चिट्ठी सौंपी है।

घोटालों की जांच से सपा खेमे में भारी बेचैनी

मंत्री ओपी राजभर ने सपा नेतृत्व को घेरते हुए पुराने घोटालों का मुद्दा फिर से गरमा दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है कि चर्चित 'खनन घोटाले' और 'गोमती रिवर फ्रंट घोटाले' का असली मास्टरमाइंड कौन है। राजभर का दावा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों (ED) का शिकंजा जैसे-जैसे कसता जा रहा है, वैसे-वैसे समाजवादी पार्टी के भीतर घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी कानूनी कार्रवाई के डर से पार्टी के भीतर बड़ी हलचल मची हुई है।

महाराष्ट्र और बंगाल से भी बड़ा उलटफेर

ओपी राजभर ने दलबदल के मामले में दूसरे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सियासी उलटफेर को भूल जाइए, इस बार यूपी में उससे भी बड़ा खेल होने वाला है। राजभर के मुताबिक, मौजूदा हालात ऐसे बन चुके हैं कि समूची समाजवादी पार्टी ही बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। रामगोपाल यादव की गृहमंत्री से कथित मुलाकात को इसी बड़े सियासी बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है।

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Updated on:

17 Jun 2026 01:03 pm

Published on:

17 Jun 2026 11:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत? रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी चिट्ठी, ओपी राजभर ने दिए बड़े संकेत

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