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बंगाल में ममता के ‘हिटलरशाही’ रवैये पर भड़के ओपी राजभर, गुंडागर्दी और तानाशाही पर दिया बड़ा बयान

UP Politics News: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने ममता के रवैये को हिटलरशाही करार दिया। पढ़िए पूरी खबर...

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लखनऊ

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Mohsina Bano

Jun 12, 2026

Om Prakash Rajbhar, UP Politics News, West Bengal Politics, PM Narendra Modi, BJP Government in Bengal

बंगाल की तानाशाही पर ओपी राजभर का बयान (फोटो- @oprajbhar/ X)

Om Prakash Rajbhar Statement:उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। राजभर ने पश्चिम बंगाल में हुई गुंडागर्दी और तानाशाही पर ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया है। उनका कहना है कि बंगाल की जनता अब पूरी तरह से बदलाव और विकास की राह पर चलना चाहती है।

गुंडागर्दी और तानाशाही से त्रस्त थे लोग

यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता के हिटलरशाही रवैये के चलते लंबे समय तक गुंडागर्दी और तानाशाही का माहौल रहा। वहां की आम जनता इस तरह की राजनीति से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी थी। लोग चाहते थे कि उनके प्रदेश का भी तेजी से विकास हो और वहां शांति का माहौल कायम हो। राजभर ने कहा कि इसी तानाशाही को खत्म करने के लिए जनता हमेशा से बदलाव चाहती थी।

PM मोदी के नेतृत्व में जगी नई उम्मीद

ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। राजभर ने बयान में कहा कि अब जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो पश्चिम बंगाल के लोगों में एक नई उम्मीद और विश्वास जाग गया है। राजभर के मुताबिक बंगाल की जनता को अब पूरा भरोसा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में ही पश्चिम बंगाल में असली विकास हो सकता है। इसके साथ ही गुंडाराज का भी पूरी तरह से हमेशा के लिए खात्मा हो सकता है।

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Published on:

12 Jun 2026 10:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बंगाल में ममता के ‘हिटलरशाही’ रवैये पर भड़के ओपी राजभर, गुंडागर्दी और तानाशाही पर दिया बड़ा बयान

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