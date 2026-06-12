बंगाल में ममता के ‘हिटलरशाही’ रवैये पर भड़के ओपी राजभर, गुंडागर्दी और तानाशाही पर दिया बड़ा बयान

ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। राजभर ने बयान में कहा कि अब जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो पश्चिम बंगाल के लोगों में एक नई उम्मीद और विश्वास जाग गया है। राजभर के मुताबिक बंगाल की जनता को अब पूरा भरोसा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में ही पश्चिम बंगाल में असली विकास हो सकता है। इसके साथ ही गुंडाराज का भी पूरी तरह से हमेशा के लिए खात्मा हो सकता है।