17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

मुहर्रम पर शक्ति प्रदर्शन नहीं चलेगा! 12 फीट से ऊंचे ताजिया की नहीं मिलेगी अनुमति, योगी सरकार का बड़ा फैसला

Yogi Adityanath Latest News: यूपी में त्योहारों और योग दिवस को लेकर सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। मुहर्रम पर तेज डीजे, हथियारों के प्रदर्शन और 12 फीट से ऊंचे ताजिया पर रहेगी पूरी रोक। जानिए नए नियम।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Pratiksha Gupta

Jun 17, 2026

Muharram DJ Ban UP, Tazia Height Limit UP

मुहर्रम पर 'शक्ति प्रदर्शन' नहीं, यूपी में योगी सरकार सख्त | फोटो सोर्स- IANS

Yogi Adityanath Muharram Guidelines: उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों और कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में सीएम योगी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि त्योहारों की आड़ में किसी भी तरह की गुंडागर्दी, हुड़दंग या आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर मुहर्रम को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मातम और अपनी आस्था को याद करने का समय है, न कि अपनी ताकत या शक्ति का प्रदर्शन करने का। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए।

मुहर्रम के लिए प्रशासन की नई गाइडलाइंस

मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि मुहर्रम के समय सालों से चली आ रही पुरानी मर्यादाओं और परंपराओं का ही पालन करना होगा, किसी भी तरह की नई शुरुआत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हादसों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने ताजिया की ऊंचाई भी तय कर दी गई है, जिसमें अब 10 से 12 फीट से ऊंचे ताजिया रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही जुलूस या किसी भी कार्यक्रम के दौरान तलवार, लाठी या किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। माहौल को शांत रखने के लिए तेज आवाज के डीजे और ढोल-ताशों को भी पूरी तरह रोक दिया गया है। सीएम ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय कमेटियों से पहले ही बातचीत कर लें, जिससे कि आपसी तालमेल से सब कुछ शांतिपूर्वक पूरा हो सके।

21 जून को हर गांव और वार्ड में मनेगा योग दिवस

इस बैठक में 21 जून को होने वाले 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस साल यह दिन 'स्वस्थ आयु के लिए योग' थीम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य कार्यक्रम का पूरे यूपी में लाइव टेलीकास्ट किया जाए। यूपी की सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों और 762 शहरी निकायों में इसका बड़ा आयोजन होगा। इसके अलावा शहरों के 14 हजार वार्डों, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक स्थलों और अमृत सरोवरों के किनारे भी लोग मिलकर सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। इस आयोजन से एक दिन पहले यानी 20 जून को सभी स्कूलों और कॉलेजों में एक विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।

लापरवाही पर भड़के सीएम, 3 दिन में खाली पदों को भरने के आदेश

त्योहारों की तैयारियों के अलावा सीएम योगी ने जनता की शिकायतों को सुनने और उनका निपटारा करने में ढिलाई बरतने वाले कुछ जिलों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जहां भी काम की स्थिति संतोषजनक नहीं है, वे अधिकारी तुरंत अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, वरना उनकी सीधी जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिन जिलों में स्वास्थ्य CMO के पद खाली चल रहे हैं, वहां योग्यता के आधार पर अगले तीन दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से नई तैनाती करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

मुहर्रम पर सीएम योगी के बयान का जगदंबिका पाल ने किया समर्थन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि हर किसी को अपना त्योहार मनाने का हक है, लेकिन हर पर्व का अपना महत्व होता है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम मातम का त्योहार है, इसलिए सीएम ने अपील की है कि मातम को उसकी रीति के अनुसार ही मनाएं। त्योहार मनाने से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ना चाहिए और इससे किसी दूसरे पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

‘राम नाम नहीं, राम के धन की लूट’, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद में पूर्व कारसेवक ने दी नामजद तहरीर

ये भी पढ़ें
antosh Dubey complaint, Ram Janmabhoomi donation dispute

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Jun 2026 11:46 am

Published on:

17 Jun 2026 10:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मुहर्रम पर शक्ति प्रदर्शन नहीं चलेगा! 12 फीट से ऊंचे ताजिया की नहीं मिलेगी अनुमति, योगी सरकार का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट के संकेत! रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी चिट्ठी, घोटाले की जांच तेज होते ही मचा हड़कंप

Samajwadi Party Split, UP Politics News, Akhilesh Yadav News
लखनऊ

UP में ओला-ऊबर जैसी कंपनियों नहीं चलेगी मनमानी; ड्राइवर ने बुकिंग कैंसिल की तो लगेगा जुर्माना, नई एग्रीगेटर पॉलिसी में सरकार ने बनाए सख्त नियम

CM Yogi Adityanath
लखनऊ

‘जो कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वे राजनीति कर रहे’, चढ़ावा चोरी मामले पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा, कांग्रेस बोली- इस लूट के जिम्मेदार PM मोदी

Ram Mandir Scam case
लखनऊ

अयोध्या राम मंदिर दान मामले में SIT गठन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा- संतों की जांच होगी, अफसरों की नहीं?

Akhilesh Yadav on Ram Janmabhoomi donation case, Ram Janmabhoomi donation case SIT
लखनऊ

ऐशबाग स्टेशन पर हाई अलर्ट का सच आया सामने, वजह जानकर चौंके अधिकारी

सीट न मिलने पर युवक ने फैलाई बम की अफवाह, मचा बवाल (Source: Police Media Cell)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.