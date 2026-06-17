मुहर्रम पर शक्ति प्रदर्शन नहीं चलेगा! 12 फीट से ऊंचे ताजिया की नहीं मिलेगी अनुमति, योगी सरकार का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि मुहर्रम के समय सालों से चली आ रही पुरानी मर्यादाओं और परंपराओं का ही पालन करना होगा, किसी भी तरह की नई शुरुआत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हादसों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने ताजिया की ऊंचाई भी तय कर दी गई है, जिसमें अब 10 से 12 फीट से ऊंचे ताजिया रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही जुलूस या किसी भी कार्यक्रम के दौरान तलवार, लाठी या किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। माहौल को शांत रखने के लिए तेज आवाज के डीजे और ढोल-ताशों को भी पूरी तरह रोक दिया गया है। सीएम ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय कमेटियों से पहले ही बातचीत कर लें, जिससे कि आपसी तालमेल से सब कुछ शांतिपूर्वक पूरा हो सके।