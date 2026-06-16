UP में ओला-ऊबर जैसी कंपनियों नहीं चलेगी मनमानी; ड्राइवर ने बुकिंग कैंसिल की तो लगेगा जुर्माना, नई एग्रीगेटर पॉलिसी में सरकार ने बनाए सख्त नियम

यात्रियों द्वारा बुंकिंग कैंसिल करने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। कैंसिलेशन पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। ड्राइवर को बुकिंग के समय जो पहुंचने का समय बताया जाएगा, अगर वह उस समय पर नियत स्थान पर नहीं पहुंचता है तो न्यूनतम 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। यात्री द्वारा समय से पहले बुकिंग कैंसिल करने पर भी उसे तय राशि भरनी होगी। इसके अलावा एग्रीगेटर कंपनियों को अब परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस के अनुसार ही वाहन संचालित किए जा सकेंगे। तय संख्या से अधिक वाहन चलाने पर जुर्माना लगेगा, टेंडर रद्द किया जा सकता है।