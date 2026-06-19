रात भर नोंचते रहे कुत्ते, तड़प-तड़प कर किसान की मौत; आगरा में घरों से बाहर निकलने से घबरा रहे लोग

आगरा में इरादतनगर थाना क्षेत्र के भिड़ावली गांव में कुत्तों के झुंड ने बुजुर्ग किसान प्रेम सिंह पर हमला कर दिया। कुत्ते रात भर किसान को नोंचते रहे। अल सुबह करीब 4 बजे राहगीरों ने चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी तो मौके पर जाकर देखा। इसके बाद राहगीरों ने कुत्तों को भगाया और किसान के परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और किसान को गंभीर हालत में इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई।