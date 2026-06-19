आगरा पति को रास्ते से हटाने का ऐसा प्लान, CCTV से खुला राज तो सन्न रह गए लोग, शव से लिपटकर रोता रहा पिता

आगरा में एक युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि युवक की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके ही छोटे भाई ने की थी। पुलिस के अनुसार इस वारदात की साजिश मृतक की पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर रची थी। घटना सदर क्षेत्र की सुल्तानपुरा छोटी बस्ती की है। यहां रहने वाला 22 वर्षीय अमित कुमार एक ढाबे पर काम करता था। बुधवार सुबह वह रोज की तरह घर से निकला था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका शव घर से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में पड़ा मिला। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। हत्या की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआत में मृतक के छोटे भाई ने शक की सुई किसी अन्य युवक की ओर घुमाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो कई अहम सुराग हाथ लगे। फुटेज में अमित के पीछे उसका छोटा भाई जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस का शक गहरा गया।