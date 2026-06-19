आगरा पति को रास्ते से हटाने का ऐसा प्लान, CCTV से खुला राज तो सन्न रह गए लोग, शव से लिपटकर रोता रहा पिता

घटनास्थल पर जूटी लोगों की भीड़ फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
आगरा में नवविवाहित युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। घर से काम पर जाने के लिए निकले युवक का शव झाड़ियों में मिला था। शुरुआत में मामला किसी बाहरी दुश्मनी का लग रहा था। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी घर के भीतर ही पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक युवक की पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। युवक उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन गया था।
आगरा में एक युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि युवक की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके ही छोटे भाई ने की थी। पुलिस के अनुसार इस वारदात की साजिश मृतक की पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर रची थी। घटना सदर क्षेत्र की सुल्तानपुरा छोटी बस्ती की है। यहां रहने वाला 22 वर्षीय अमित कुमार एक ढाबे पर काम करता था। बुधवार सुबह वह रोज की तरह घर से निकला था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका शव घर से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में पड़ा मिला। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। हत्या की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआत में मृतक के छोटे भाई ने शक की सुई किसी अन्य युवक की ओर घुमाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो कई अहम सुराग हाथ लगे। फुटेज में अमित के पीछे उसका छोटा भाई जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस का शक गहरा गया।
पूछताछ में आरोपी भाई टूट गया। उसने पूरा सच बता दिया। पुलिस के अनुसार उसने स्वीकार किया कि उसके और बड़े भाई की पत्नी के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों साथ रहना चाहते थे। लेकिन अमित उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। कुछ दिन पहले अमित ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। जिसके बाद घर में विवाद भी हुआ था।
इसी के बाद दोनों ने अमित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। घटना वाले दिन जब अमित सुनसान जगह पर पहुचा तब उसका भाई पीछे गया। और उस पर भारी पत्थर से हमला कर दिया। सिर और चेहरे पर कई वार करने के बाद उसने गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस जांच के दौरान मृतक की पत्नी भी संदेह के घेरे में आई। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि हत्या की योजना में वह भी शामिल थी। पुलिस का कहना है कि दोनों ने हत्या के बाद आगे साथ रहने की योजना बना रखी थी। सबसे हैरानी की बात यह रही कि हत्या के बाद आरोपी भाई परिवार और आसपास के लोगों के सामने सामान्य व्यवहार करता रहा। शोक भी जताता रहा।
पुलिस की कार्रवाई तेज होने पर मृतक की पत्नी भी घबरा गई। पुलिस ने आरोपी भाई को हत्या और पत्नी को हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है कि महज तीन महीने पहले हुई शादी का इतना दर्दनाक अंत हो गया।
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