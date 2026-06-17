दोस्ती से दुश्मनी तक: आगरा के 13 साल के प्रिंस की मौत के पीछे छिपी थी रोज-रोज के अपमान की कहानी

आगरा जिले के किरावली थाना क्षेत्र में 14 जून को रेलवे स्टेशन के पीछे झाड़ियों में मिले 13 वर्षीय प्रिंस के शव ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। शुरुआत में यह मामला एक रहस्यमयी हत्या जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर जिस सच का खुलासा किया। वह समाज और अभिभावकों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। पुलिस के अनुसार, हत्या का आरोप प्रिंस के ही एक नाबालिग पड़ोसी दोस्त पर है। जांच में सामने आया कि दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे। अक्सर साथ समय बिताते थे। लेकिन इसी दोस्ती के बीच कथित तौर पर अपमान, गाली-गलौज और तानों का सिलसिला शुरू हुआ। जिसने आरोपी के मन में गहरी नाराजगी पैदा कर दी।