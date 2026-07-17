‘बेटा बोला-पापा पसंद है, बेटी फूट-फूट कर रोई’, दो मासूम एक दूसरे से हुए जुदा; शिक्षिका की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कोर्ट का फैसला

Child Custody Case Prayagraj:प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पारिवारिक विवाद की सुनवाई उस समय बेहद भावुक मोड़ पर पहुंच गई, जब अदालत को 2 छोटे भाई-बहनों की अभिरक्षा अलग-अलग माता-पिता को सौंपने का फैसला सुनाना पड़ा। न्यायालय ने बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए यह व्यवस्था तय की कि ढाई साल की बेटी सप्ताह के शुरुआती 3 दिन पिता के साथ रहेगी, जबकि 6 साल के बेटा सप्ताहांत ((Weekend) )और स्कूल की छुट्टियों में मां के साथ रहेगा।