Anurag Kumar Delhi Police Commissioner: करीब दो दशक तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में अहम जिम्मेदारियां निभाने के बाद 1994 बैच के AGMUT कैडर के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार की दिल्ली पुलिस में वापसी हो गई है। उन्हें दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं, इसलिए उनके गृह राज्य में भी इस नियुक्ति को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है।