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अब प्रयागराज का बेटा संभालेगा दिल्ली पुलिस, 20 साल बाद हुई वापसी, पहला टास्क ही मिला चुनौतियों से भरा

Anurag Kumar IPS: प्रयागराज के रहने वाले 1994 बैच के IPS अनुराग कुमार 20 साल बाद IB से लौटकर दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं। जानिए उनका करियर और सामने खड़ी बड़ी चुनौतियां।
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प्रयागराज

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Dimple Yadav

Jul 18, 2026

Delhi Police Commissioner Prayagraj IPS Officer Delhi Police News Anurag Kumar IPS

1994 बैच के IPS अधिकारी अनुराग कुमार (X/@DelhiPolice)

Anurag Kumar Delhi Police Commissioner: करीब दो दशक तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में अहम जिम्मेदारियां निभाने के बाद 1994 बैच के AGMUT कैडर के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार की दिल्ली पुलिस में वापसी हो गई है। उन्हें दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं, इसलिए उनके गृह राज्य में भी इस नियुक्ति को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है।

20 साल बाद दिल्ली पुलिस में वापसी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुराग कुमार ने 1994 में दिल्ली पुलिस जॉइन की थी और अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वर्ष 2005 में वह डीसीपी (नॉर्थ) के पद पर रहते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। इसके बाद करीब 20 वर्षों तक उन्होंने आईबी में कई संवेदनशील जिम्मेदारियां संभालीं। अब वह अपने मूल कैडर में लौटकर दिल्ली पुलिस की कमान संभालेंगे।

प्रयागराज से दिल्ली पुलिस के शीर्ष पद तक का सफर

प्रयागराज के रहने वाले अनुराग कुमार ने कानून (एलएलबी) की पढ़ाई की है। दिल्ली पुलिस में अपने शुरुआती कार्यकाल के दौरान उन्होंने एसीपी और डीसीपी जैसे अहम पदों पर काम किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली थी। बाद में पूर्वोत्तर दिल्ली में अतिरिक्त डीसीपी के रूप में भी सेवाएं दीं।

ईमानदार और प्रोफेशनल अधिकारी की पहचान

दिल्ली पुलिस और आईबी में उनके साथ काम कर चुके अधिकारियों के मुताबिक अनुराग कुमार की पहचान एक ईमानदार, प्रोफेशनल और रणनीतिक सोच रखने वाले अधिकारी के रूप में रही है। सुरक्षा और खुफिया मामलों का उनका लंबा अनुभव अब दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी ताकत माना जा रहा है।

मिल चुके हैं कई बड़े सम्मान

सेवा के दौरान अनुराग कुमार को 2010 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस और 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक (Distinguished Service) से सम्मानित किया जा चुका है। आईबी में रहते हुए वह कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों से भी जुड़े रहे।

पहला टास्क ही आसान नहीं

दिल्ली पुलिस की कमान ऐसे समय में उनके हाथों में आई है, जब राजधानी में कानून-व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, साइबर अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क, महिला सुरक्षा और बड़े सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा जैसी कई चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में उनका पहला कार्यकाल काफी अहम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के लिए भी गर्व का पल

प्रयागराज से निकलकर देश की राजधानी की पुलिस का नेतृत्व संभालना उत्तर प्रदेश के लिए भी गर्व की बात मानी जा रही है। प्रशासनिक और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग इसे अनुभव और नेतृत्व का मजबूत मेल बता रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि लंबे खुफिया अनुभव के बाद अनुराग कुमार दिल्ली पुलिस में किस तरह नई कार्यशैली और सुधारों को आगे बढ़ाते हैं।

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Updated on:

18 Jul 2026 09:22 am

Published on:

18 Jul 2026 09:22 am

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