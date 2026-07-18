Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद बड़ा फैसला! परकोटे के बेसमेंट में बनेगा नया काउंटिंग रूम, श्रद्धालु LIVE देख सकेंगे गिनती

इसी बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निवर्तमान महासचिव चंपत राय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी मुलाकात की। बैठक में सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल और प्रांत विचारक कौशल किशोर शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में ट्रस्ट के नए स्वरूप, राम मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों और 30 जुलाई को अयोध्या में प्रस्तावित संतों की बैठक को लेकर चर्चा हुई। साथ ही हाल के घटनाक्रम और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।