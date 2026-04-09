लखनऊ BKT में दबंगों का आतंक: छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक को पीटा, पुलिस पर लापरवाही के आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 4 अप्रैल 2026 की बताई जा रही है। पीड़ित महिला का आरोप है कि वह घर से बाहर शौच के लिए निकली थी, तभी इलाके के कुछ मनचले युवक उसे गलत नियत से पीछा करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख महिला ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाया और मदद की गुहार लगाई। महिला की आवाज सुनकर पास में मौजूद अली अहमद नामक युवक मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव करने का प्रयास किया। लेकिन यह साहस उसके लिए भारी पड़ गया।