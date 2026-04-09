Akhilesh Yadav spoke on Lucknow traffic: लखनऊ ट्रैफिक जाम पर सियासत तेज: अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, ‘उगाही’ के आरोप

Akhilesh Yadav Targets BJP Over Lucknow Traffic Chaos: राजधानी लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर अब सियासत भी गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ में महज 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 मिनट तक का समय लग रहा है, जो शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को दर्शाता है।