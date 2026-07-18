Job: लखनऊ विश्वविद्यालय में निकली भर्ती, ग्लोबल आर्कस में करियर बनाने का सुनहरा अवसर, आवेदन शुरू

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पात्र और इच्छुक छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 से पहले अपना आवेदन अवश्य पूरा करें। यदि किसी युवा की रुचि शिक्षा, काउंसलिंग, विदेश में अध्ययन से जुड़े मार्गदर्शन और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने की है, तो यह भर्ती अभियान उसके लिए एक उत्कृष्ट अवसर साबित हो सकता है। उचित योग्यता, बेहतर संप्रेषण कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह अवसर एक सफल और उज्ज्वल करियर की मजबूत शुरुआत बन सकता है।