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Job: लखनऊ विश्वविद्यालय में निकली भर्ती, ग्लोबल आर्कस में करियर बनाने का सुनहरा अवसर, आवेदन शुरू

Job News: लखनऊ विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल ने ग्लोबल आर्कस–स्टडी इन इंडिया में इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसलर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jul 18, 2026

स्नातक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों से 23 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित, चयनित उम्मीदवारों को मिलेगा नोएडा में कार्य करने का अवसर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

स्नातक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों से 23 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित, चयनित उम्मीदवारों को मिलेगा नोएडा में कार्य करने का अवसर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Lucknow University: युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार नए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल (मुख्य परिसर) ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी ग्लोबल आर्कस-स्टडी इन इंडिया के लिए इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसलर (फुल-टाइम) पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को एक ऐसे क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा, जिसकी मांग देश और विदेश दोनों स्तरों पर तेजी से बढ़ रही है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह भर्ती अभियान कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी के मार्गदर्शन तथा प्लेसमेंट सेल (मुख्य परिसर) के निदेशक प्रो. अनूप कुमार भारतीय के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है।

रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की पहल

लखनऊ विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से रोजगारपरक गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। समय-समय पर आयोजित कैंपस प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप और भर्ती अभियानों के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसी कड़ी में अब ग्लोबल आर्कस–स्टडी इन इंडिया के साथ यह भर्ती अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिससे युवाओं को शिक्षा परामर्श और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा।

कौन कर सकता है आवेदन

विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस पद के लिए किसी भी विषय से स्नातक (Graduate) या स्नातकोत्तर (Postgraduate) अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए खुली है। हालांकि, कंपनी ने ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कही है जिनकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, संप्रेषण कौशल उत्कृष्ट हो और छात्रों तथा अभिभावकों से प्रभावी संवाद स्थापित करने की क्षमता हो। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों को भी वरीयता मिल सकती है।

क्या होगी जिम्मेदारी

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कंपनी के बी-27, सेक्टर-132, नोएडा स्थित कार्यालय में की जाएगी। इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसलर के रूप में उनका मुख्य कार्य विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना होगा। उन्हें विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों, उपलब्ध पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति, वीज़ा संबंधी औपचारिकताओं और विदेश में अध्ययन के विभिन्न विकल्पों की जानकारी छात्रों एवं उनके अभिभावकों को देनी होगी। इसके अलावा उन्हें स्टडी-अब्रॉड कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना और विद्यार्थियों को सही विश्वविद्यालय एवं पाठ्यक्रम चुनने में सहायता प्रदान करनी होगी।

विदेश में शिक्षा के बढ़ते अवसर

हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूरोप के कई देशों में भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में योग्य शिक्षा सलाहकारों (Education Counselors) की मांग भी तेजी से बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र युवाओं के लिए आकर्षक करियर विकल्प बनकर उभरा है, जहां संप्रेषण कौशल और परामर्श क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए रोजगार की अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं।

आकर्षक वेतन और करियर ग्रोथ

भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक तीन महीने की प्रोबेशन अवधि के दौरान 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें 4 लाख रुपये वार्षिक का वेतन पैकेज प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदर्शन के आधार पर भविष्य में पदोन्नति और वेतन वृद्धि की संभावनाएं भी उपलब्ध होंगी।

23 जुलाई तक करें आवेदन

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक सूचना में उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन करके या गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।

सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध होगी जानकारी

भर्ती से संबंधित सभी नवीनतम जानकारी, आधिकारिक फ्लायर और अन्य आवश्यक अपडेट प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय ने छात्रों से लखनऊ विश्वविद्यालय प्लेसमेंट सेल के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज @luplacement को फॉलो करने की अपील की है। विश्वविद्यालय का कहना है कि भविष्य में आयोजित होने वाले अन्य प्लेसमेंट ड्राइव, रोजगार मेलों और करियर कार्यक्रमों की जानकारी भी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा की जाएगी।

छात्रों के लिए बड़ा अवसर

करियर विशेषज्ञ मुकेश का कहना  है कि वर्तमान समय में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि बेहतर संप्रेषण कौशल, व्यक्तित्व विकास और वैश्विक शिक्षा प्रणाली की समझ भी रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्लोबल आर्कस जैसी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा कंपनी के साथ काम करने से युवाओं को वैश्विक स्तर की कार्य संस्कृति, प्रोफेशनल अनुभव और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र की गहन जानकारी प्राप्त होगी। यह अनुभव भविष्य में उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक साबित हो सकता है।

रोजगारोन्मुख शिक्षा की दिशा में विश्वविद्यालय का प्रयास

लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार शिक्षा के साथ-साथ रोजगारोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रहा है। विश्वविद्यालय का प्रयास है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और उन्हें उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके। इसी उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न कंपनियों के सहयोग से कैंपस प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्लोबल आर्कस के लिए शुरू की गई यह भर्ती भी उसी पहल का हिस्सा है।

समय रहते आवेदन करने की अपील

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पात्र और इच्छुक छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 से पहले अपना आवेदन अवश्य पूरा करें। यदि किसी युवा की रुचि शिक्षा, काउंसलिंग, विदेश में अध्ययन से जुड़े मार्गदर्शन और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने की है, तो यह भर्ती अभियान उसके लिए एक उत्कृष्ट अवसर साबित हो सकता है। उचित योग्यता, बेहतर संप्रेषण कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह अवसर एक सफल और उज्ज्वल करियर की मजबूत शुरुआत बन सकता है।

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Updated on:

18 Jul 2026 04:27 pm

Published on:

18 Jul 2026 04:27 pm

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