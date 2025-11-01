15 केंद्रों पर हुई कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा, आधे से भी कम अभ्यर्थी हुए शामिल, व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे डीएम

बरेली। जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए (सीधी भर्ती-2023) की लिखित परीक्षा को लेकर शनिवार को डीएम अविनाश सिंह ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और नकलरहित तरीके से संपन्न हो।
डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि बरेली में कुल 15 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। कुल 6960 अभ्यर्थियों में से परीक्षा में केवल 2912 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 4048 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने परीक्षा की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों का रिकॉर्ड देखा और कहा कि परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों की संख्या और उनकी सहज परीक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है।
डीएम ने विशेष रूप से मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज और श्री गुरु नानक रिक्खी सिंह कन्या इंटर कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम और अन्य निगरानी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पाया कि सभी उपकरण संचालित हैं और परीक्षा की सुरक्षा और निगरानी में कोई कमी नहीं है।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा के सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, किसी भी तरह की लापरवाही न हो और परीक्षा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और नकलमुक्त तरीके से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम के साथ इस निरीक्षण में अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, पुलिस अधीक्षक यातायात मो. अकमल खान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने में सहयोग किया और सुनिश्चित किया कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग