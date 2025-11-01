15 केंद्रों पर हुई कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा, आधे से भी कम अभ्यर्थी हुए शामिल, व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे डीएम

डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि बरेली में कुल 15 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। कुल 6960 अभ्यर्थियों में से परीक्षा में केवल 2912 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 4048 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने परीक्षा की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों का रिकॉर्ड देखा और कहा कि परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों की संख्या और उनकी सहज परीक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है।