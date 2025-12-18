पुलिस की गोली से पस्त पड़े गौकश, एनकाउंटर में घायल होकर जोड़ लिए हाथ, बोले- साहब गलती हो गई

तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। दोनों के पास से दो तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखे, बड़े-बड़े चाकू, रस्सियां, टॉर्च, प्लास्टिक की बोरियां और मांस काटने के औजार बरामद किए गए। साफ है कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ गौकशी की वारदात को अंजाम देने निकले थे। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि उपचार के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है।