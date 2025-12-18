18 दिसंबर 2025,

बरेली

पुलिस की गोली से पस्त पड़े गौकश, एनकाउंटर में घायल होकर जोड़ लिए हाथ, बोले- साहब गलती हो गई

शहर में गौकशी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कानून से टकराने वालों के लिए बरेली की धरती पर कोई जगह नहीं है। थाना बारादरी क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई।

बरेली

Avanish Pandey

Dec 18, 2025

बरेली। शहर में गौकशी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कानून से टकराने वालों के लिए बरेली की धरती पर कोई जगह नहीं है। थाना बारादरी क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में गौकशी के दो कुख्यात बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया।

फाइक एंक्लेव के पीछे अंधेरे और सुनसान इलाके में पुलिस गश्त कर रही थी। तभी कुछ संदिग्ध हरकतें दिखाई दीं। पुलिस ने जैसे ही उन्हें ललकारा, बदमाशों ने बिना देर किए जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और कुछ ही पलों में दोनों बदमाश जमीन पर औंधे मुंह पड़े तड़पते नजर आए।

पैर में गोली लगते ही खेल खत्म

जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वे भाग नहीं सके। पुलिस ने उन्हें हथियारों समेत दबोच लिया। घायल बदमाशों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कड़ी पुलिस निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान सूफी टोला निवासी रिजवान उर्फ पिन्ना और सैलानी निवासी जुनैद के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों इलाके के चर्चित पशु तस्कर हैं, जो लंबे समय से संरक्षित गौवंशीय पशुओं की चोरी और कटान में लिप्त थे।

गौकशी का पूरा सामान बरामद

तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। दोनों के पास से दो तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखे, बड़े-बड़े चाकू, रस्सियां, टॉर्च, प्लास्टिक की बोरियां और मांस काटने के औजार बरामद किए गए। साफ है कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ गौकशी की वारदात को अंजाम देने निकले थे। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि उपचार के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है।

18 Dec 2025 11:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पुलिस की गोली से पस्त पड़े गौकश, एनकाउंटर में घायल होकर जोड़ लिए हाथ, बोले- साहब गलती हो गई

