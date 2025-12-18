प्राकृतिक खेती में घोटाला, कृषि विभाग में फर्जी सब्सिडी, टेंडर खेल और कमीशनखोरी, सीएम तक पहुंची शिकायत, हटे अफसर

बरेली। कृषि विभाग के उप निदेशक कार्यालय में खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उप निदेशक अभिनंदन सिंह के निलंबन के विवाद के बीच अब प्रभारी उप निदेशक अमर पाल पर प्राकृतिक खेती की प्रोत्साहन राशि में बड़े पैमाने पर घपले-घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है, जिसके बाद शासन ने कृषि निदेशक को जांच कराने के आदेश दिए हैं। आरोपों के चलते विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।